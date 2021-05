SERIE A, Il Cagliari fa 1-1 a Napoli. Pari Atalanta

Doveva essere la gara decisiva per lo scudetto e così è stato: succede praticamente di tutto al Mapei Stadium tra Sassuolo e Atalanta, ma alla fine non si va oltre l’1-1. Due cartellini rossi, uno per parte, e tante occasioni da gol: alla fine arriva un punto per entrambe le squadre, a far festa sono i nerazzurri di Milano. L'Inter, grazie al risultato di Reggio Emilia, vince il suo diciannovesimo scudetto. La corsa Champions degli orobici viene frenata da una squadra che continua a sorprendere tutti, ma per i verdetti definitivi c'è ancora tempo. Non basta, invece, la rete di Osimhen al Napoli per portare a casa i tre punti. In pieno recupero arriva la rete di Nandez per il Cagliari. Al Maradona finisce 1-1.