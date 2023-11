FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Decimo risultato utile consecutivo per il Bologna di Thiago Motta, che supera per 1-0 la Lazio di Maurizio Sarri. Decisiva, per i rossoblu, la rete ad inizio ripresa di Lewis Ferguson. Bologna che vola al sesto posto, a 18 punti; scavalcata, almeno momentaneamente, la Fiorentina.