Serie A, i risultati delle gare delle 15:00: la Roma vince, pareggio tra Verona e Cagliari
Questi i risultati delòle gare delle 15:00.
VERONA-CAGLIARI 2-2 - primo tempo, nella ripresa ecco il raddoppio di Orban, ma quando la squadra di Pisacane sembrava ormai ko con due lampi, prima di Idrissi e poi di Felici, l'ha ripresa nel quarto d'ora finale. - continua su: https://www.tuttomercatoweb.com/serie-a/un-pareggio-che-fa-felici-i-sardi-verona-rimontato-finisce-2-2-con-il-cagliari-2161226
SASSUOLO-ROMA 0-1 - Importantissimo successo per la Roma sul campo del Sassuolo, con la squadra di Gasperini che dà una risposta forte dopo il ko contro l'Inter e si riporta in vetta alla classifica a pari punti col Napoli. Al Mapei Stadium finisce 0-1, con rete decisiva poco dopo il quarto d'ora di Paulo Dybala, tornato al gol su azione dopo quasi un anno.
