SERIE A, I club valutano l'indipendenza dalla FIGC

Un altro colpo di scena ha cambiato di nuovo le carte in tavola per il futuro della Serie A. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, ora sono i playoff e i playout a rappresentare lo scenario in caso di nuovo stop necessario. Con l'algoritmo che resta il piano C. Niente da fare anche per il "lodo Giulini", la proposta del presidente del Cagliari per cancellare la terza retrocessione dalla A alla B. Ma ciò che va registrato è lo strappo della Lega Serie A rispetto alle altre federazioni: hanno votato contro la delibera della FIGC solo Dal Pino, Marotta e Lotito, i tre rappresentati della Lega di A in consiglio federale. La condivisione d'intenti della massima lega del calcio italiano sta portando le società a valutare l'ipotesi di diventare indipendenti, esattamente come accade in Inghilterra.