SERIE A, Gollini para un rigore ma vince il Venezia

Una super parata dal dischetto di Gollini vanificato da un suo errore sul tiro di Busio che lo ha soRpreso in comproprietà con i compagni sono le due occasioni clou, insieme al gol finale, del 2-0 del Venezia sul Genoa. Dopo lo 0-0 del primo tempo, la ripresa si apre con un bruttissimo infortunio di Malinovskyi che mette male la caviglia dopo un intervento difensivo ed è costretto ad uscire in barella e a ricorrere all'ospedale: si teme un lungo stop. Al suo posto entra Pinamonti ma la gara prende una brutta piega per il Grifone. Al 58' c'è un rigore conquistato da Busio per fallo di De Winter.

Sul dischetto va Pohjanpalo ma Gollini salva il Genoa. Passano pochi minuti che proprio il portiere rossoblù non è incolpevole sul tiro di Busio che sigla il vantaggio del Venezia. All'85' arriva anche il raddoppio di Pohjanpalo per il 2-0 finale e la prima vittoria del Venezia.