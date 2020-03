SERIE A, Forte ipotesi di riduzione stipendi del 25%

Serie A in continuo aggiornamento per fronteggiare l’emergenza Coronavirus. Previsti in questi giorni nuovi tavoli tecnici e probabilmente un’altra assemblea. I club di Serie A, se il campionato non dovesse proseguire - riporta TMW - stanno valutando al di là della sospensione degli emolumenti di marzo (in settimana nuovo aggiornamento tra le parti) anche la possibilità di ridurre gli stipendi del 25%. Sospesi intanto i contributi del mese di marzo, sarà possibile pagarli entro il 30 giugno oppure in cinque rate a partire dal 30 giugno. Le prossime settimane serviranno a capire qualcosa di più e se la pandemia Covid-19 consentirà di riprendere a giocare il campionato. Ma oggi i club valutano diverse soluzioni. E tra queste si è parlato di ridurre del 25% i compensi ai propri calciatori. Poi ci sarà da fare i conti con l’AIC per trovare una linea comune.