Ufficiale Il Bologna annuncia il ritorno di Theate, ex obiettivo della Fiorentina

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Il difensore Arthur Teathe torna ufficialmente al Bologna, dopo averci giocato una stagione nel 21-22, sempre in prestito. Il difensore fu poi acquistato dal Rennes. E nelle stagioni successive il giocatore è stato ad un passo dal tornare in serie A alla Fiorentina che lo ha a lungo ma inutilmente corteggiato, in particolare nel 2024 quando poi prese con un blitz Pongracic.

"Il Bologna FC 1909 comunica di avere acquisito dall’Eintracht Frankfurt il diritto alle prestazioni sportive del difensore Arthur Theate a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027, con opzione per l’acquisizione definitiva.

Arthur è un difensore centrale mancino completo e affidabile, cresciuto rapidamente fino a imporsi ai massimi livelli del calcio europeo. Classe 2000, dopo l’impatto immediato con la Serie A nella sua prima esperienza in rossoblù, prosegue il proprio percorso internazionale tra Rennes ed Eintracht Francoforte, maturando esperienza in campionati di primo piano e nelle competizioni europee. Nel corso degli anni consolida le proprie qualità in marcatura e nel gioco aereo, aggiungendo personalità, letture difensive e una crescente capacità di partecipare alla costruzione dal basso.

La continuità di rendimento gli permette inoltre di diventare un elemento stabile della Nazionale belga, con cui prende parte anche a Europei e Mondiali. Il ritorno al Bologna rappresenta così una tappa dal forte valore simbolico e tecnico: dopo aver lasciato il club nell’estate 2022, Theate ritrova la maglia rossoblù da giocatore più maturo, forte di un percorso che lo ha portato a confrontarsi con realtà e palcoscenici di livello internazionale. Un ritorno che riporta a Bologna un difensore ormai affermato, ma ancora nel pieno della propria maturità calcistica".