SERIE A, Ecco le formazioni ufficiali dei match delle 15:00

FirenzeViola.it

Il sabato di Serie A si apre con una doppia sfida, Empoli-Lecce e Udinese-Atalanta. Al Castellani i toscani proveranno a tornare ad una vittoria che manca da un mese, Verona-Empoli del 8 dicembre. Di fronte si troveranno un Lecce che, in piena zona retrocessione con 17 punti, ha bisogno di tornare a segnare dopo due partite senza reti. Sfida tra due formazioni in ottima forma invece al Bluenergy stadium tra Udinese e Atalanta. I friulani sono una delle sorprese di questo campionato con 25 punti conquistati in 19 partite. La formazione bianconera, reduce da due pareggi consecutivi, proverà a dare continuità ai tre risultati utili di seguito. I bergamaschi contro la Lazio si sono fermati dopo undici vittorie consecutive in campionato. Contro l'Udinese la formazione di Gasperini cercherà di tornare a fare tre punti per andare di nuovo in vetta alla classifica insieme al Napoli. Ecco le formazioni ufficiali dei match delle 15:00:

EMPOLI (3-4-2-1): Seghetti; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Grassi, Maleh, Pezzella; Esposito, Cacace; Colombo. Allenatore: Roberto D'Aversa

LECCE (4-3-3): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Dorgu; Coulibaly, Pierret, Helgason; Pierotti, Krstovic, Morente. Allenatore: Marco Giampaolo



--------------------



UDINESE (3-5-2): Sava; Kristensen, Bijol, Solet; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Payero, Kamara; Thauvin, Sanchez. Allenatore: Kosta Runjaic

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; Pasalic, Lookman; De Ketelaere. Allenatore: Gian piero Gasperini