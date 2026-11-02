Serie A, crolla l'Atalanta: 3-0 del Parma alla New Balance Arena. A segno anche Fabbian

Serie A, crolla l'Atalanta: 3-0 del Parma alla New Balance Arena. A segno anche FabbianFirenzeViola.it
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Ieri alle 22:43News
di Redazione FV

Clamorosa sconfitta dell’Atalanta nel posticipo del lunedì di Serie A. Gli uomini di Maurizio Sarri infatti cadono per 3-0 in casa contro il Parma dell’ex viola Alberto Gilardino. A segno anche un altro ex Fiorentina, ossia Giovanni Fabbian, che insieme all’autogol di Zappacosta e alla rete di Lontani ha deciso il match della New Balance Arena. Il Parma con questa vittoria, la prima in campionato della nuova gestione Gilardino, aggancia la Fiorentina a quota otto punti in classifica, mentre i nerazzurri restano fermi a quota 11, a +4 sulla zona retrocessione.