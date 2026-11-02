Vanoli a Dazn: "Abbiamo dimostrato di essere gruppo. Vittoria che dà fiducia"

Il tecnico della Fiorentina, Paolo Vanoli, ha parlato ai microfoni di Dazn nel corso del post partita della vittoria in casa del Sassuolo. Queste le sue dichiarazioni:

Sulle parole di Pellegrino: "Intanto sono felice per la vittoria. Esprimevamo un gran calcio e non raccoglievamo per errori nostri, la strada però era giusta. Sulle parole di Pellegrino dico che noi siamo la Fiorentina, portiamo una maglia importante. I ragazzi hanno talento per fare qualcosa di grande. Oggi chi è entrato ha voluto dimostrare di essere presente e di voler uscire dal momento negativo".

Cosa ne pensa delle giocate dei singoli? Da Pellegrino a soprattutto Gonçalves: "Ho più di un giocatore importante, sono arrivato dopo e sto conoscendo la squadra così come loro stanno conoscendo me. So di avere una squadra di valore, chi è entrato ha fatto bene ma non possiamo sempre prendere due gol. Gli errori servono per crescere, dal risultato di Milano a quello col Como alla non gestione dei momenti difficili contro l'Atalanta. Il risultato aiuta a dare fiducia. Pedro è un esempio di professionalità come ho detto allao spogliatoio e come è stato Joao Mario".

È possibile una trequarti tutta di qualità? "Gli interpreti ci sono per fare tante cose, il problema è la personalità. Si può difendere anche con la palla senza fare errori tecnici che ci stavano condannando e recuperando palla alta. La qualità va messa al servizio della squadra. Stasera abbiamo dimostrato di essere un gruppo e di esserci messi a disposizione della squadra".