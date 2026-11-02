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Joao Mario in conferenza: "Nel secondo tempo abbiamo fatto una buona gara. Io sempre professionale"

Joao Mario in conferenza: "Nel secondo tempo abbiamo fatto una buona gara. Io sempre professionale"FirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Ieri alle 21:29News
di Redazione FV
fonte Andrea Giannattasio

Il terzino portoghese della Fiorentina, Joao Mario, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Sassuolo. Queste le sue parole:

Cos'è successo nel primo tempo? "Conoscevamo l'importanza della partita, ci stavamo studiando, loro stavano bene. Abbiamo provato a fare le nostre giocate ma non ci siamo riusciti, penso che nel secondo tempo abbiamo fatto una buona partita, abbiamo segnato, e i 3 punti in questa partita sono importanti, per noi, l'ambiente, per lavorare dopo una vittoria con la Juve e vogliamo fare bene".

Come stai adesso? "Io lavoro sempre allo stesso modo, quando gioco o quando non gioco, provo a dare tutto in allenamento e sapevo che l'opportunità sarebbe arrivata. Il mister mi ha dato la fiducia di giocare l'ultima partita e penso che quando noi lavoriamo bene, facciamo bene anche quando non giochiamo, siamo meglio preparati e questo è il mio stile di vita. Io sono così, sempre professionale, gioco o non gioco, perché il pensiero principale è la squadra e io gioco per la squadra e sono molto felice per questa vittoria".

Sulla sfida contro la Juventus di domenica prossima: "Quando affronti una squadra come la Juve non c'è bisogno di motivazione. Con questa vittoria è meglio perché lavoriamo dopo una vittoria ma sappiamo le difficoltà che ci sono ad affrontare la Juve ma giocare nel nostro stadio con i nostri tifosi è un grande aiuto e proveremo a vincere".