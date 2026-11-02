Sassuolo, in corso riflessioni sul futuro di Aquilani dopo la sconfitta con la Fiorentina
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Dopo la sconfitta rimediata contro la Fiorentina, in casa Sassuolo sono in corso alcune riflessioni sulla posizione di Alberto Aquilani. Il risultato negativo ha infatti aperto una fase di valutazione all'interno della società neroverde, che, secondo quanto riportato da Sportitalia, sta analizzando il momento della squadra e il percorso tecnico intrapreso finora sotto la guida del proprio allenatore. Le prossime ore potrebbero quindi rivelarsi importanti per capire quali saranno le decisioni del club e se ci saranno sviluppi riguardo alla panchina.
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