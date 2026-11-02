Joao Mario: "Vittoria troppo importante. Il mister mi sta dando fiducia e io ho risposto presente"

Joao Mario, terzino della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Dazn nel post partita: "Sono felice, questa squadra meritava i tre punti, troppo importanti per la classifica. Lavorare su una vittoria è sempre meglio, dobbiamo continuare così".

Sul ruolo di terzino quasi centrocampista: "Posso fare anche il terzino sinistro e in alcuni aspetti del gioco è quasi meglio perché posso andare dentro il campo e combinare con i compagni. La tecncia e la velocità mi aiutano. Il msiter mi ha dato fiducia e io ho risposto, voglio continuare così. L'importante è sempre la squadra".

Alle volte ti vedo più frenato offensivamente, è così? "Si perchè ora serve equilibrio, il momento non è dei migliori e serve vincere. Se un terzino spinge l'altro deve rimanere. Io però quando posso spingere lo faccio perché è una mia caratteristica".