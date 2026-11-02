Njie: "Vi spiego la mia esultanza. La squadra mi spinge a dare sempre di più"

Alieu Njie, attaccante svedese della Fiorentina, ha parlato a Dazn nel corso del post partita della sfida vinta con il Sassuolo. Queste le sue parole: "La squadra mi spinge a dare di più, voglio lavoare e fare bene per crescere e fare punti per la squadra. Ho esultato con il telefono perché ho visto su Youtube un giocatore fare così ma non posso dire chi è".