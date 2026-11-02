Firenze piange Gianluca Moggi: addio allo storico fotogiornalista de La Nazione

Odg Toscana e Associazione Stampa Toscana esprimono profondo cordoglio per la tragica e improvvisa scomparsa di Gianluca Moggi, 68 anni, storico fotogiornalista de La Nazione, morto in un incidente nella zona di Marignolle, a Firenze.

Con la sua macchina fotografica ha raccontato per decenni la storia di Firenze e della Toscana, documentando alcuni dei momenti più significativi della cronaca e della vita culturale della città. Dalle vicende del Mostro di Firenze alle tournée internazionali del Maggio Musicale Fiorentino, Moggi ha saputo testimoniare con sensibilità e professionalità eventi e protagonisti del nostro tempo.

Nel 2024 aveva ricevuto il Premio giornalistico Umberto Chirici nella categoria fotografi, promosso dall’Ordine dei Giornalisti della Toscana e dalla sua Fondazione, per un celebre scatto di Pietro Pacciani durante il processo sul Mostro di Firenze.

“La scomparsa di Gianluca Moggi lascia un grande vuoto nel giornalismo toscano. Con il suo obiettivo ha raccontato pagine importanti della nostra storia, sempre con passione, sensibilità e dedizione. Perdiamo un professionista di grande valore e un testimone attento della vita della nostra comunità”, dichiarano Giampaolo Marchini, presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Toscana, e Sandro Bennucci, presidente dell’Associazione Stampa Toscana.

L’Ordine dei Giornalisti della Toscana e l’Associazione Stampa Toscana si stringono con affetto alla famiglia, ai colleghi de La Nazione e dell’agenzia New Press Photo e ai tanti amici che oggi ne piangono la scomparsa.