FirenzeViola Nessun allarme su Njie: lo svedese è uscito solo a scopo precauzionale

Non c'è alcun problema fisico per Alieu Njie, esterno svedese della Fiorentina, protagonista nelle ultime uscite con la maglia viola. Il classe svedese ha infatti trovato il secondo gol consecutivo, dopo quello realizzato contro l'Atalanta, confermando il suo buon momento di forma. Durante la sfida contro il Sassuolo, Njie è stato costretto a lasciare il campo nel corso del secondo tempo, dopo essersi toccato il flessore e aver destato qualche preoccupazione. Tuttavia, la sostituzione è stata effettuata esclusivamente a scopo precauzionale: non si tratta di un problema fisico e il giocatore sta bene, come confermato dallo stesso Vanoli nel post gara.