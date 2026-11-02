FirenzeViola Sassuolo-Fiorentina 2-4, le pagelle: Njie il top, ok Franco e Pellegrino, Gonçalves re Mida

DE GEA – Uscita disperata, ma incerta, intorno alla mezz'ora che non evita il gol di Laurientè. E' l'unico episodio del suo primo tempo mentre apre il secondo intervenendo bene su un cross dalla sinistra ma ancora il francese lo batte scaricando in porta un pallone complicato da intercettare. Stasera niente miracoli, 5,5

JIMENEZ – Comincia bene mandando al tiro Mastantuono che si rende pericoloso ma più tardi è in evidente ritardo su Larientè in occasione del gol dell'uno a zero neroverde. Perde nuovamente il duello nel secondo tempo sul gol del due a due del Sassuolo. In sofferenza, 5

DRAGUSIN – Dopo qualche spazzata nella sua area resta sorpreso dalla ripartenza del Sassuolo e osserva l'assist di Esposito per Laurientè. Pareggia il conto dei cartellini del primo tempo rimediando il giallo a poco dall'intervallo. Sa gestirsi nel secondo tempo, 5,5

VIERY – Tentativo vano di rincorsa su Laurientè in occasione del gol del Sassuolo ma per il resto il primo tempo è abbastanza ordinato e stesso dicasi per la ripresa, 6

JOAO MARIO – Molto meno intraprendente rispetto a giovedì sera nel primo tempo ha qualche problema dalle sue parti seppure si veda al tiro, dopo un'iniziativa personale, al quarto d'ora del secondo tempo. In mezzo a qualche sbavatura avvia l'azione del terzo gol firmato Mastantuono, 6

NDOUR – Un brutto pallone perso nelle primissime battute del match è la premessa a un primo tempo in cui ne azzecca pochissime. Un po' fuori dal gioco anche nel secondo tempo trova parziale attenuante alla sua prova con l'assist per il gol di Valdepenas, 5,5

FAGIOLI – Confermato titolare da Vanoli dopo le parole della vigilia non fa molto per premiare la fiducia del suo tecnico e da un suo passaggio errato nasce il gol di Laurientè. Poco ispirato anche in avvio di secondo tempo in cui manca di precisione negli appoggi finisce inevitabilmente sostituito, 5

Dal 17'st OULAI – Gioca semplice senza prendersi troppi rischi e tutto sommato fa bene, 6

BRESCIANINI – Cerca e trova qualche break sulla trequarti nei primi venti minuti, poi però esce di scena lasciando spazio alla mediana del Sassuolo. Ha però il merito di servire Njie in occasione del gol del vantaggio dei viola e di non rallentare fino al cambio, 6

Dal 31'st GONCALVES – Primo pallone tramutato in oro con l'assist per Mastantuono e si mantiene sempre in partita fino al fischio finale. Non a caso il quarto gol nasce dal suo filtrante per Ndour. Re Mida, 7

MASTANTUONO – Sua la prima occasione della sfida con un diagonale che finisce largo non di molto. Ci prova su punizione ma senza precisione. Nel secondo tempo avrebbe una buona occasione che spreca trovando l'opposizione di Turati ma si riscatta a dieci dalla fine con chirurgica precisione, 7

Dal 45'st VALDEPENAS – Come l'altro subentrante Gonçalves entra e incide, 6,5

PELLEGRINO – Colpo di testa, debole ma da fuori area, dopo una decina di minuti, poi un gran lavoro sull'assist dalla sinistra di Njie con tocco vincente per il pareggio. Continua la battaglia fino al cambio, 7

Dal 31'st BETO – Prova la conclusione da fuori mandando alto sopra la traversa, poi nel recupero non è preciso ma comunque tiene alta la squadra, 6

NJIE – Tenta la percussione dopo che il Sassuolo trova il gol ma spara alto, poi gli tocca un giallo per un fallo evitabile sul finire di primo tempo. Un sussulto a poco dall'intervallo con l'assist per il pari di Pellegrino cui segue il secondo gol consecutivo, nella ripresa, con una super conclusione all'angolo. Esce toccandosi la gamba ma consapevole d'esser stato protagonista, 7,5

Dal 17'st GNONTO – Si limita al dialogo con i compagni più vicini, 6

VANOLI – Conferma la formazione titolare vista contro l'Atalanta e già in avvio Mastantuono prova a ravvivare l'attacco con un diagonale velenoso. L'approccio all'altezza non dura oltre il quarto d'ora e su un passaggio di Fagioli intercettato arriva pure lo svantaggio a opera di Laurientè. La reazione non è efficace ma grazie a Pellegrino in qualche modo la sua squadra torna negli spogliatoi in parità. E' un bonus che i suoi sfruttano in apertura di ripresa con il gran tiro di Njie. Sfiorato il tris con Mastantuono richiama Fagioli e Njie inserendo Oulai e Gnonto, poi sul 2-2 è il turno di Beto e Gonçalves per Pellegrino e Brescianini passando al 4-2-3-1. Sono mosse che valgono il nuovo vantaggio difeso inserendo anche Valdepenas che chiude il conto. Di certo stavolta i cambi funzionano. La sua è una Fiorentina non esattamente dominante ma porta a casa un successo che mancava da 5 turni e serve maledettamente per la classifica. Missione compiuta, 6,5