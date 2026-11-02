Mastantuono nella storia della Serie A: alla sua età solo Pato segnava di più

Mastantuono nella storia della Serie A: alla sua età solo Pato segnava di piùFirenzeViola.it
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Ieri alle 22:40News
di Redazione FV

Franco Mastantuono, a soli 19 anni e 80 giorni, entra nella storia della Serie A con un dato statistico di grande rilievo. Il talento argentino, come riporta OptaPaolo, è infatti il secondo giocatore più giovane, a pari età con Mohammed Kallon, a riuscire a segnare almeno quattro reti nelle prime 10 presenze nel massimo campionato italiano nell'era dei tre punti a vittoria.

Davanti a lui, in questa speciale classifica, c'è soltanto Alexandre Pato, che continua a detenere il primato. Un traguardo significativo per Mastantuono, che conferma le proprie qualità e il suo impatto nel campionato italiano nonostante la giovanissima età.