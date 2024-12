SERIE A, Consiglio finito: ratificato il rinvio di Fio-Int

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Si è da poco concluso il consiglio straordinario di Lega Serie A convocato dopo il malore occorso a Bove che ha portato prima alla sospensione della gara e poi al suo rinvio a data da destinarsi. Secondo quanto riporta TMW, ancora non è stata individuata la data esatta in cui andare a completare i 73 minuti più recupero mancanti e iniziati ieri. L'assemblea ha di fatto semplicemente ratificato il rinvio a data da destinarsi della sfida, tenendo buone le varie ipotesi previste per il mese di febbraio: le prime date utili potrebbero essere 5 o 26.

Un’altra data possibile potrebbe essere il 12 febbraio se sia Inter che Fiorentina si qualificano tra le prime otto di Champions e Conference League, evitando gli spareggi. Ratificato anche che, in assenza di richieste per il rinvio, la partita di Coppa Italia di mercoledì sera (ore 21) tra Fiorentina e Empoli sarà regolarmente disputata, come già anticipato anche dal club viola.