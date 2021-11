SERIE A, Colpo Inter: batte il Napoli e si porta a -4

Grande colpo dell'Inter che batte il Napoli nel big match delle 18 e, portandosi a 28 punti, accorcia le distanze dalla coppia di testa (a quota 32) formata proprio dai partenopei e dal Milan, anch'esso sconfitto ieri dalla Fiorentina, per la prima volta come la squadra di Spalletti oggi. Ad andare in vantaggio dopo 17 minuti era stato il Napoli con Zielinski ma Calhanoglu al 25' su rigore (fallo di mano di Koulibaly) e Perisic al 44 la ribaltano già nel primo tempo. Ad inizio ripresa l'Inter allunga con Lautaro al 61' mentre Mertens tiene aperta la gara con un gol al 78'. Rete che serve però solo a rendere palpitanti gli ultimi minuti di gara e gli otto di recupero (con grande parata di Handanovic su Mario Rui allo scadere) e non a cambiare il risultato finale di 3 a 2 per l'Inter, ora a -4 dalla vetta.