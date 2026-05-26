Serie A, cambia il regolamento: niente più spareggio scudetto/salvezza. Il punto
Con il comunicato della FIGC al termine del Consiglio Federale, si apprende una novità per la corsa scudetto e salvezza, che dalla prossima stagione non vedrà più lo spareggio se due squadre si trovassero a pari punti a fine campionato. Si legge in particolare: "Su proposta della Lega Calcio Serie A è stata approvata una modifica per la quale lo spareggio scudetto e/o salvezza non si disputa nel caso in cui dovesse coinvolgere un club qualificato per una finale di coppa europea (vale quindi la classifica avulsa)".
Cosa vuol dire questo? Ricordiamo che gli spareggi tra due squadre (che terminano la stagione a pari punti) per l'assegnazione dello scudetto e per la salvezza - dopo essere stati aboliti nel 2005/2006 - sono stati reintrodotti a partire dalla stagione 2022-2023. Dalla prossima - e qui veniamo alle novità - cambierà però il regolamento: lo spareggio scudetto e/o salvezza non si disputerà infatti nel caso in cui dovesse coinvolgere un club qualificato per una finale di coppa europea. In pratica, se lo spareggio scudetto o salvezza coinvolgerà una squadra già impegnata nell'ultimo atto di Champions, di Europa League o di Conference League, il titolo o la permanenza in A sarebbero decise tramite i risultati negli scontri diretti, quindi con la classifica avulsa.
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