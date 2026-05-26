Social Sottil saluta il Lecce: "Peccato non aver potuto mostrare il vero Riccardo. Grazie a chi mi è stato vicino"

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L'esterno della Fiorentina, Riccardo Sottil, saluta il Lecce dove era in prestito e rientra appunto nella società viola dove è in scadenza al 2027. Difficilmente resterà però in viola. Intanto il giocatore tramite Instagram spiega le difficoltà della sua stagione in giallorosso e saluta i tifosi: "Quest'anno non è stato semplice, soprattutto fuori dal campo. Purtroppo gli infortuni fanno parte del calcio e nella vita ci sono situazioni contro cui non puoi fare molto. E' stato un periodo duro, difficile da accettare e da vivere, perché dentro avevo tanta voglia di aiutare la squadra e dare tutto per questi colori. Mi spiace non aver potuto mostrare il vero Riccardo, quello che conoscete e che avrebbe voluto dare di più al gruppo e alla città".

Poi prosegue "Nonostante tutto, ho continuato a lottare ogni giorno senza mollare mai. E vedere il Lecce raggiungere la salvezza rende tutto ancora più speciale. Grazie a chi mi è stato vicino in questo percorso"