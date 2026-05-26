Lazio e Sarri, separazione in serata: poi la firma con l'Atalanta
La Lazio e Maurizio Sarri formalizzeranno questa sera la risoluzione del contratto attualmente in vigore. Le due parti hanno raggiunto un’intesa per separarsi in anticipo rispetto alla naturale scadenza dell’accordo, prevista per il 30 giugno 2028, quindi tra altri due anni. Già ieri sera la situazione appariva incerta, anche se tutti gli indizi lasciavano pensare a una conclusione del rapporto in tempi brevi, in un modo o nell’altro. Lo scrive Tuttomercatoweb.com.
Nei prossimi giorni Sarri firmerà poi con l’Atalanta un contratto valido fino al 30 giugno 2028. Giuntoli ha avuto un ruolo decisivo nella scelta, puntando nuovamente sull’allenatore che aveva contribuito a valorizzare ai tempi del Napoli circa dieci anni fa. Resta invece da chiarire il futuro di Raffaele Palladino, ancora legato al club bergamasco da un contratto fino al 30 giugno 2027, mentre nei conti dell’Atalanta pesa anche l’ingaggio di Ivan Juric, esonerato dopo undici giornate di campionato.
Sul fronte Lazio, Claudio Lotito avrebbe già trovato l’accordo con Gennaro Gattuso, che potrebbe essere presentato entro la metà della prossima settimana per iniziare una nuova avventura sulla panchina biancoceleste. Per questo motivo la risoluzione con Sarri dovrebbe diventare ufficiale già in serata. Da quel momento potrà prendere definitivamente forma il valzer delle panchine, con Sarri diretto all’Atalanta e Gattuso pronto a firmare un biennale con la Lazio.
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