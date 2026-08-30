Si complica la pista Zirkzee? Per Sky la Juventus è pronta a tornare sull'olandese

Si complica la pista Zirkzee? Per Sky la Juventus è pronta a tornare sull'olandeseFirenzeViola.it
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Oggi alle 22:00News
di Redazione FV

Resta vivo l’interesse della Fiorentina per Joshua Zirkzee, ma nelle ultime ore di mercato può tornare forte anche la Juventus. I bianconeri, infatti, continuano a trattare con l’Atletico Madrid per l’uscita di Jonathan David e, in caso di cessione dell’attaccante, potrebbero tornare con decisione sul classe 2001. I contatti con l’entourage di Zirkzee e con il Manchester United sono già attivi. La Fiorentina, dal canto suo, insiste e continua a lavorare con i Red Devils per riportarlo in Italia, ma dovrà fare i conti con il possibile ritorno della Juve. Lo riporta Sky Sport.