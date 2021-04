SERIE A, Cagliari ko a San Siro 1-0: e la Viola sorride

Successo di fondamentale importanza per l’Inter che si avvicina sempe più allo scudetto e - contestualmente - dà una bella mano alla Fiorentina battendo per 1-0 il Cagliari grazie ad una rete di Darmian al 77’. I nerazzurri salgono così a 74 punti in classifica, a +11 sul Milan che ieri aveva vinto a Parma per 3-1. I viola però sorridono perché anche in caso di ko questa sera contro l’Atalanta resteranno in ogni caso a +8 sulla terzultima posizione, anzi in caso di vittoria o pareggio i ragazzi di Iachini potranno allungare sulla zona salvezza ed avvicinare il proprio traguardo stagionale.