Sergio Conçeicao verso il Fenerbahçe: in panchina già in Champions

Sergio Conçeicao verso il Fenerbahçe: in panchina già in ChampionsFirenzeViola.it
Oggi alle 14:30News
di Redazione FV

L'ex allenatore del Milan, Sergio Conçeicao, è in procinto di accasarsi in Turchia, al Fenerbahçe. Secondo quanto riferito da HT Sport infatti il tecnico portoghese è atteso in queste ore a Istanbul per chiudere l’accordo e firmare il nuovo contratto con la dirigenza turca.  Per Coinceicao potrebbe esserci già l'esordio in Champions League mercoledì contro il Liverpool.