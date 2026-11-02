Galli: "La Fiorentina abbia approccio ok e idee chiare della Fiorentina, senza pensare agli altri"

L'ex portiere della Fiorentina, Giovanni Galli, ha commentato il momento viola in vista della sfida con il Sassuolo: "La Fiorentina non è mai riuscita a non prendere gol. Quando parti sempre 2-0 per gli avversari non è semplice. Spero che l'approccio stasera sia quello giusto e che la squadra entrasse in campo con le idee chiare su cosa debba fare. Se invece pensi solo a quel che fanno gli altri, parti sempre in svantaggio.

Se Vanoli si fida di questo gruppo è giusto che continui così. Mi fa pensare però quando il tecnico elogia la partita con l'Atalanta perché questo grande primo tempo non l'ho visto. Se cioè sento dire "Abbiamo fatto una grande partita", io allora mi preoccupo".