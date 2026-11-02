Davide Lippi e la sfida più importante: "Vinta una battaglia, non la guerra"

Davide Lippi, ha scelto in questi giorni i social per raccontare quello che gli è successo negli ultimi dodici mesi: “Per adesso è stata vinta una battaglia, ma non la guerra”. Il figlio dell'ex ct azzurro Marcello e affermato agente ha dovuto infatti combattere contro una malattia, come racconta anche Tuttomercatowbe che scrive: "Sul suo profilo Instagram ha raccolto una serie di immagini che raccontano il suo ultimo anno: momenti in ospedale, il percorso di cura e tanto altro, ringraziando tutti coloro che gli sono stati vicini".

Una condizione che lo costringe a vedere la vita con altri occhi, pur portando sempre avanti il suo lavoro di procuratore: "“Fino a quando non trascorreranno i tempi necessari bisogna rimanere sempre con i piedi ben saldi a terra” ha spiegato.