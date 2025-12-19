Serena propone: "Fossi la Roma prenderei Piccoli. È perfetto per Gasperini"

Oggi alle 14:13
di Redazione FV

Il commentatore ed ex calciatore, Aldo Serena ha parlato dell'attaccante della Fiorentina Roberto Piccoli sul proprio canale X suggerendolo come possibile colpo di mercato per la Roma di mister Gasperini. Ecco il contenuto della descrizione del post: "Consigli per gli acquisti (non richiesti). Per il gioco di Gasperini, un centravanti fisico, abbastanza veloce e resistente: Roberto Piccoli. La Viola non vorrà cederlo, ma un tentativo al ribasso fossi la Roma lo farei".