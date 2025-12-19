Dagli inviati La Fiorentina rientra a Firenze nell'indifferenza totale: il video di FirenzeViola

Il rientro della Fiorentina da Losanna è stato circondato da un laconico silenzio. La squadra è rientrata da pochi minuti all'aeroporto di Peretola, con un volo partito da Ginevra e atterrato con circa mezz'ora di ritardo.

Nessun tifoso, nessun curioso. Nessuno ha provato ad avvicinarsi ai giocatori che sono saliti sul pullman per fare rientro al Viola Park dove nel pomeriggio verrà effettuato il classico allenamento di scarico per chi ha giocato la partita persa contro gli svizzeri e un allenamento più completo per coloro che sono rimasti a guardare. In ogni caso, dopo l'ennesima prestazione insufficiente e l'ennesima sconfitta, l'indifferenza da parte dei tifosi è stata totale.

Domenica è prevista una protesta lanciata dalla Curva Fiesole e che abbraccerà anche altri settori dello stadio: 20 minuti fuori dall'impianto per far capire alla squadra che non merita la presenza dei tifosi.