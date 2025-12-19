Dalla Spagna, anche la Fiorentina interessata a Davide Ancelotti per la panchina

Dalla Spagna, anche la Fiorentina interessata a Davide Ancelotti per la panchina
Primo Piano
di Pietro Lazzerini

Secondo uno dei principali quotidiani sportivi spagnoli, ovvero AS, Davide Ancelotti, figlio del ct del Brasile Carlo, dopo essere stato esonerato dal Botafogo nelle scorse ore, potrebbe presto fare ritorno in Europa. Per gli spagnoli, il suo nome potrebbe essere buono anche per la panchina del Real Madrid, ovviamente nel caso in cui Xabi Alonso dovesse decidere di non proseguire l'esperienza al Bernabeu.

Sempre in Spagna sarebbe vivo l'interesse della Real Sociedad, ma clamorosamente il suo nome sarebbe potenzialmente in corsa anche per la panchina della Fiorentina, alle prese con il peggior avvio della propria storia e con Vanoli che rischia l'esonero in caso di ko contro l'Udinese.