Anche Paratici in corsa per entrare nella dirigenza viola: l'indiscrezione di Lady Radio
La Fiorentina continua a pensare all'inserimento di un nuovo dirigente nell'organigramma della società, che possa aiutare il club e la squadra ad uscire da questo lungo momento di agonia. Uno dei nomi presi al vaglio potrebbe essere quello di Fabio Paratici, che al termine della squalifica causata dalle vicende giudiziarie legate al periodo vissuto a Torino come dirigente della Juventus, è tornato a ricoprire il ruolo di direttore sportivo al Tottenham, in coabitazione con Johan Lange.  