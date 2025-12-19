Social Frey: "La Fiorentina è un privilegio. Chi non se la sente si faccia da parte"

vedi letture

Sebastien Frey non si tirerebbe indietro nel caso in cui la Fiorentina dovesse chiamarlo per aiutare la squadra nel momento del bisogno. Come abbiamo raccontato su FirenzeViola.it, l'ex portiere viola è stato coinvolto nella chiacchierata con l'ex compagno Adrian Mutu e col suo ex tecnico Cesare Prandelli, per provare a dare una mano alla società di Commisso dopo questo avvio di stagione a dir poco tragico.

Frey, tramite il proprio profilo Instagram, ha lanciato un messaggio che ha il sapore di conferma: "Indossare la maglia della FIORENTINA è un privilegio!!!! Rappresentare la città di FIRENZE deve essere un onore !!!! Chi in questo momento non se la sente di rappresentare tutto ciò si può fare da parte …. Unità e senso di appartenenza sono le chiavi !!!! La FIORENTINA non può e non deve andare in serie B !!!!! Forza ragazzi !!!!".



