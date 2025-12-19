De Sisti: "Dare ultimatum a Vanoli non significa impedirgli di lavorare"

vedi letture

Tra le pagine del Messaggero Veneto è presente un’intervista all’ex viola, Giancarlo De Sisti, sulla Fiorentina: “Dare un ultimatum ad un allenatore non vuol dire non permettergli di lavorare bene. L'unica cosa da fare è trovare compattezza e coesione nel gruppo. Firenze sta tremando dalla paura e l'Udinese sarà una brutta gatta da pelare per la Fiorentina. La situazione di classifica dei viola è tale da prevedere la classica domenica da dentro o fuori al Franchi, nel senso che la vittoria è d'obbligo per la squadra ed è attesa, se non addirittura pretesa dalla tifoseria”.