Cecchi su La Nazione: "Ambiente liquefatto. L’anticalcio in purezza”

Stefano Cecchi, giornalista, ha scritto la sua su La Nazione a proposito di Losanna-Fiorentina: “Lentezza, passaggi sbagliati, la sensazione di una squadra pallida che fa solo il compitino, incassando l’ennesima sconfitta. La stessa, raggelante prestazione, che da tempo mette in mostra anche la Fiorentina A. A ribadire che il problema non è delle scelte di formazione, della difesa a 3 o a 4 ma di un ambiente che si è liquefatto senza mai avere mostrato un senso di unione. L’anticalcio in purezza”.