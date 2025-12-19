Cecchi su La Nazione: "Ambiente liquefatto. L’anticalcio in purezza”
Stefano Cecchi, giornalista, ha scritto la sua su La Nazione a proposito di Losanna-Fiorentina: “Lentezza, passaggi sbagliati, la sensazione di una squadra pallida che fa solo il compitino, incassando l’ennesima sconfitta. La stessa, raggelante prestazione, che da tempo mette in mostra anche la Fiorentina A. A ribadire che il problema non è delle scelte di formazione, della difesa a 3 o a 4 ma di un ambiente che si è liquefatto senza mai avere mostrato un senso di unione. L’anticalcio in purezza”.
FirenzeViolaUn’altra partita da arrossire. Presidente Commisso, quanto deve durare questa agonia senza un tuo intervento? Vietato ripetere con Giuntoli l’errore-Sarri. Via Dzeko riprendiamo Beltran. Servono quattro acquistidi Luca Calamai
FirenzeViolaContatto fra Mutu e Prandelli: pronti a rimettersi in gioco per salvare i viola. Coinvolto anche Frey, ecco quali sarebbero i ruoli
FirenzeViolaI nostri appelli inascoltati, una consapevolezza che non c’è e nessun passo indietro dei responsabili: la Fiorentina non ha più la minima credibilità
Lorenzo Di BenedettoLa Fiorentina è fuori tempo massimo, su tutto. Giuntoli non verrà: è troppo tardi. Commisso pensi solo a cedere la società, prima di distruggerla. E i giocatori? Non hanno neanche orgoglio
Angelo GiorgettiFirenze in ostaggio: si è inginocchiata e ora viene punita con l’umiliazione. Ecco chi ha chiuso gli occhi, servono pressioni per scelte di calcio e non sceneggiate con i tifosi. Attenzione a quel messaggio sullo ‘scempio’
