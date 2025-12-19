Mario Beretta eletto nuovo presidente del settore tecnico di Coverciano
Mario Beretta è stato eletto all'unanimità come nuovo presidente del settore tecnico di Coverciano. L'allenatore, su proposta del presidente della FIGC Gabriele Gravina, e d'intesa con il numero uno dell'AIAC Renzo Ulivieri, hanno presentato la candidatura del tecnico che è poi stato votato dall'intero consiglio federale ottenendo così il ruolo di successore di Demetrio Albertini, ultimo ad aver ricoperto questo incarico. A riportarlo è l'ANSA.
