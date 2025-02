Sentite Caressa: "Kean contro il Genoa mi ha ricordato Del Piero"

Fabio Caressa, giornalista di Sky Sport, è intervenuto sul suo canale Youtube per parlare di Moise Kean e dalla fantastica stagione che sta vivendo l'attaccante viola. Queste le sue parole: "Il gol di Kean contro il Genoa mi ha ricordato quello di Del Piero contro la Fiorentina, anche se le distanze non sono le stesse. Moise e Retegui stanno vivendo una stagione fantastica, e questa è un ottima notizia anche per la Nazionale.

Fino a qualche mese fa, l'Italia aveva problemi in attacco, adesso Spalletti può contare su due bomber utili anche per la qualificazione al mondiale. Secondo me, se Kean e Retegui ci fossero stati agli Europei, l'Italia non sarebbe uscita contro la Svizzera".