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Sedicesimi di Coppa Italia, alle 21 Torino-Monza: le formazioni ufficiali

Sedicesimi di Coppa Italia, alle 21 Torino-Monza: le formazioni ufficialiFirenzeViola.it
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Oggi alle 20:57News
di Redazione FV

Alle 21 va in scena il secondo sedicesimo di finale di Coppa Italia (con la Fiorentina che affronterà il Pisa il 15), ossia Torino-Monza con Comuzzo e Fortini tra i titolari granata (granata che saranno avversari dei viola sabato). Ecco le formazioni ufficiali:

Torino (3-4-1-2): Perri; Coco, Ismajli, Comuzzo, Ismaijli; Fortini, Luongo, Gineitis, Cacciamani; Oristanio; Kulenovic, Simeone. All. Ignazio Abate.
Monza (3-4-2-1): Thiam; Kouadio, Lucchesi, Maye; Bakoune, Akinsanmmiro, Folorunsho, Mangas; Forson, Mota; Robinson. All. Ivan Juric.