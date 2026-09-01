Anche la Fiorentina ufficializza la cessione di Kean: notizia secca, senza saluti

Anche la Fiorentina ufficializza la cessione di Kean: notizia secca, senza salutiFirenzeViola.it
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Oggi alle 19:42News
di Redazione FV

Anche la Fiorentina, oltre alla Lega e al Como ufficializza la cessione del centravanti Moise Kean ai lariani e lo fa senza "fronzoli" né saluti particolari. Ecco il comunicato:

"ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo con obbligo di riscatto a determinate condizioni, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Moise Kean al Como 1907".

Questa invece l'ufficialità social del Como: