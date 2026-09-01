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Nessun giallo per Gnonto, è un giocatore della Fiorentina: contratto depositato in Lega

Nessun giallo per Gnonto, è un giocatore della Fiorentina: contratto depositato in Lega
Oggi alle 19:22News
di Redazione FV

L'esterno Wilfried Gnonto è ufficialmente un giocatore della Fiorentina. Il contratto è stato depositato in Lega. L'operazione è stata ritardata dalla necessità del Leeds di avere un sostituto (in Inghilterra il mercato chiude alla mezzanotte italiana) ma alla fine ha dato il via libera alla cessione, stroncando sul nascere il timore che l'operazione non potesse essere ufficializzata.

 La formula con cui il giocatore arriva in viola è quella del prestito oneroso a 1 milione con diritto di riscatto a 15.