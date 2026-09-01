Beto entra nella storia viola: ecco anche l'annuncio della Fiorentina
Il contratto è già stato depositato in Lega, come già riportato, ed ecco anche l'ufficialità da parte della Fiornetina dell'acquisto di Beto. Ecco l'annuncio sul sito ufficiale:
"ACF Fiorentina comunica di aver acquistato, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Norberto Bercique Gomes Betuncal dall’ Everton F.C.
Beto, nato a Lisbona (Portogallo) il 31 gennaio 1998, nel corso della sua carriera, ha già vestito, in Italia, la maglia dell’ Udinese con la quale ha realizzato 22 gol in 65 presenze tra Serie A e Coppa Italia.
Il nuovo calciatore viola, con la maglia dell’ Everton, ha messo a segno 25 gol tra Premier League, FA Cup ed EFL Cup ed, inoltre, vanta 10 apparizioni con la maglia della Nazionale maggiore della Guinea-Bissau".
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