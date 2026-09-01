Alla Cremonese basta un tempo: Parma eliminato dalla Coppa Italia

Alla Cremonese basta un tempo: Parma eliminato dalla Coppa ItaliaFirenzeViola.it
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Oggi alle 20:11News
di Redazione FV

Colpaccio della Cremonese al Tardini: la squadra di Marco Giampaolo batte il Parma 2-0 e si regala gli ottavi di finale della Coppa Italia. E' accaduto tutto nel primo tempo: al 5' Lottici Tessadri porta in vantaggio i grigiorossi, al 41' Licina blinda il risultato. Agli ottavi l'aspetta il Como.