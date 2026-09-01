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Nzola al Cagliari: formula, contratto e cifre

Nzola al Cagliari: formula, contratto e cifreFirenzeViola.it
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Oggi alle 20:36Primo Piano
di Redazione FV
fonte Niccolò Santi

La Fiorentina ha ceduto tutti gli esuberi (anche se per Sottil e Barak manca ancora l'ufficialità), compreso all'ultimo tuffo l'attaccante Mbala Nzola. La cessione è a titolo definitivo ma gratutio e il giocatore ha firmato un contratto di un anno con opzione di un altro.