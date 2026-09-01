FirenzeViola Mercato chiuso, tutte le operazioni viola: 13 acquisti per oltre 120 milioni e un saldo da -26,8

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Ore 20: si chiude una sessione di mercato da record per la Fiorentina, con circa 127 milioni spesi (a fronte di circa 96,5 incassati) per una rivoluzione (quasi) completa dopo la disastrosa stagione scorsa. Una rivoluzione inevitabile, anche se al momento quello viola è ancora un cantiere aperto, visto che la classifica recita 0 punti in 2 gare, con 0 gol fatti e 7 subiti. Tredici acquisti, dalla difesa all'attacco, ma anche alcune cessioni importanti, da Kean a Gudmundsson e Mandragora, tutte ufficializzate nelle ultime ore. L'acquisto più oneroso è quello di Atta (27 milioni a cui aggiungere bonus e percentuali su future rivendite), mentre l'eredità di Kean e Piccoli dovrà essere raccolta da Beto (18 milioni) e Pellegrino (oltre 22 milioni). Rilevante anche l'investimento per Oulai (fino a 25 milioni) che al momento sembra alternativo a Fagioli. Gli esterni su cui Fabio Grosso potrà costruire il suo 4-3-3 sono i giovani Njie e Gnonto, oltre ovviamente a Mastantuono arrivato in prestito secco dal Real Madrid e a Pedro Goncalves, colpo delle ultime ore.

Ecco il riepilogo delle operazioni della Fiorentina (le cifre sono ufficiose e tra gli arrivi non sono considerati i riscatti di Fabbian e Brescianini da complessivi 23 milioni iscritti sul precedente bilancio. Si ricorda infine che gli obblighi condizionati di acquisto sono iscritti a bilancio solo per il costo del prestito mentre per le cessioni il funzionamento è opposto):

ARRIVI

Simon Sohm (c) (fine prestito, Bologna)

Nicolas Valentini (d) (fine prestito, Verona)

Alessandro Bianco (c) (fine prestito, PAOK Salonicco)

Lucas Beltran (a) (fine prestito, Valencia)

M'bala Nzola (a) (fine prestito, Sassuolo)

Matias Moreno (d) (fine prestito, Levante)

Riccardo Sottil (a) (fine prestito, Lecce)

Jonas Harder (c) (fine prestito, Padova)

Lorenzo Amatucci (c) (fine prestito, Las Palmas)

Amir Richardson (c) (fine prestito, Copenaghen)

Antonin Barak (c) (fine prestito, Sampdoria)

Viery (d) (definitivo, Gremio) 15 mln + 2 mln bonus

Radu Dragusin (d) (prestito con obbl.risc. 60% pres., Tottenham) 1,5 mln + ev. risc. 17,5 mln

Arthur Atta (c) (definitivo, Udinese) 27 mln + bonus

Alex Jimenez (d) (prestito con dir.risc., Bournemouth) ev. risc. 20 mln

Christ Inao Oulai (c) (definitivo, Trabzonspor) 25 mln + bonus 4 mln

Víctor Valdepeñas (d) (definitivo con dir. recompra, Real Madrid) 8 mln + 50% riv.

Joao Mario (d) (prestito con dir.risc., Juventus) 1,8 mln + ev. risc. 9,5 mln

Franco Mastantuono (c) (prestito, Real Madrid)

Mateo Pellegrino (a) (definitivo, Parma) 22,5 mln + bonus 2,5 mln

Alieu Njie (a) (prestito con dir./obbl.risc., Torino) 1 mln + ev. 14 mln + bonus

Wilfried Gnonto (a) (prestito con dir.risc., Leeds) 1 mln + ev. risc. 15 mln

Beto (a) (definitivo, Everton) 18 mln + 2 mln bonus

Pedro Goncalves (a) (prestito con dir./obbl. risc., Sporting Lisbona) 2,5 mln + ev.risc. 22,5 mln

TOTALE SPESE: 123,3 mln + bonus

PARTENZE

Tarik Lamptey (d) (risoluz. contratto)

Abdelhamid Sabiri (c) (fine contratto)

Manor Solomon (a) (fine prestito, Tottenham)

Jack Harrison (a) (fine prestito, Leeds)

Daniele Rugani (d) (fine prestito, Juventus)

Lorenzo Lucchesi (d) (riscatto, Monza) 1 mln + 50% riv.

Jonas Harder (c) (definitivo, Basilea) 2 mln + 50% riv.

Lucas Beltran (a) (prestito con obbligo risc., River Plate) 0,5 mln + 6,7 mln + 50% riv.

Eddy Kouadio (d) (prestito, Monza)

Nicolas Valentini (d) (definitivo, Alaves) 3 mln + % riv.

Robin Gosens (d) (prestito con dir./obb., Schalke 04)

Luis Balbo (d) (definitivo, Sturm Graz) 1,5 mln + 50% riv.

Pietro Comuzzo (d) (prestito con dir.risc., Torino) 1 mln + ev. risc. 19 mln

Jacopo Fazzini (c) (prestito con dir.risc., Cagliari) 0,8 mln + ev. risc. 8 mln

Lorenzo Amatucci (c) (definitivo, Deportivo) 2,5 mln

Riccardo Braschi (a) (definitivo con dir. recompra, Thun) 1 mln + bonus

Amir Richardson (c) (prestito con dir.risc, Le Havre) ev. risc. 8 mln

Simon Sohm (c) (prestito con dir.risc., Venezia) ev. risc. 10 mln

Matias Moreno (d) (prestito con obbl. condizionato, Venezia) 0,5 mln + 5,5 mln

Riccardo Sottil (a) (prestito con dir.risc., Watford)

Alessandro Bianco (c) (definitivo, Modena) 1 mln + 50% riv.

Niccolò Fortini (d) (prestito con dir.risc., Torino) 1,5 mln + ev.risc. 8,5 mln

Giovanni Fabbian (c) (prestito con dir. risc., Parma) 1 mln + 14 mln

Roberto Piccoli (a) (prestito con obb.risc. per salvezza, Bologna) ev. risc. 18 mln

Eman Kospo (d) (prestito con obbl.risc. condizionato, Mantova) ev. risc. 1 mln

Rolando Mandragora (c) (definitivo, Torino) 7 mln

Moise Kean (a) (prestito con obbligo risc., Como) 5 mln + 35 mln

Albert Gudmundsson (c) (prestito con dir.risc., Lazio) 1 mln + ev. risc. 12 mln

Mbala Nzola (a) (titolo definitivo, Cagliari)

TOTALE ENTRATE: 96,5 mln + bonus

SALDO (BONUS ESCLUSI): - 26,8 mln