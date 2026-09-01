Calciomercato, stasera il gong in Italia e non solo: ecco i giorni di chiusura in Europa
Alle ore 20 suonerà il gong della sessione estiva del calciomercato. La Serie A chiuderà quindi stasera la possibilità ai propri club di effettuare operazioni in entrata, lo stesso sarà per tanti altri Paesi. Da altre parti però si va avanti ancora per qualche giorno (o semplicemente per qualche ora), ecco di preciso le giornate di scadenza del mercato estivo in Europa:
Inghilterra: 1 settembre, ore 23.00 locali
Germania: 1 settembre, ore 20
Francia: 1 settembre, ore 20
Spagna: 1 settembre, ore 23.59
Stati Uniti: 2 settembre
Danimarca: 2 settembre
Olanda: 2 settembre
Norvegia: 2 settembre
Argentina: 3 settembre
Scozia: 3 settembre
Belgio: 3 settembre
Austria: 3 settembre
Turchia: 4 settembre
Ucraina: 4 settembre
Portogallo: 5 settembre
Arabia Saudita: 6 settembre
Svizzera: 8 settembre
Polonia: 9 settembre
Russia: 10 settembre
Brasile: 11 settembre
Messico: 11 settembre
Grecia: 15 settembre
Giappone: 16 settembre
Serbia: 18 settembre
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