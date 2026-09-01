Calciomercato, stasera il gong in Italia e non solo: ecco i giorni di chiusura in Europa

Calciomercato, stasera il gong in Italia e non solo: ecco i giorni di chiusura in EuropaFirenzeViola.it
Oggi alle 19:00News
di Redazione FV

Alle ore 20 suonerà il gong della sessione estiva del calciomercato. La Serie A chiuderà quindi stasera la possibilità ai propri club di effettuare operazioni in entrata, lo stesso sarà per tanti altri Paesi. Da altre parti però si va avanti ancora per qualche giorno (o semplicemente per qualche ora), ecco di preciso le giornate di scadenza del mercato estivo in Europa:

Inghilterra: 1 settembre, ore 23.00 locali

Germania: 1 settembre, ore 20

Francia: 1 settembre, ore 20

Spagna: 1 settembre, ore 23.59

Stati Uniti: 2 settembre

Danimarca: 2 settembre

Olanda: 2 settembre

Norvegia: 2 settembre

Argentina: 3 settembre

Scozia: 3 settembre

Belgio: 3 settembre

Austria: 3 settembre

Turchia: 4 settembre

Ucraina: 4 settembre

Portogallo: 5 settembre

Arabia Saudita: 6 settembre

Svizzera: 8 settembre

Polonia: 9 settembre

Russia: 10 settembre

Brasile: 11 settembre

Messico: 11 settembre

Grecia: 15 settembre

Giappone: 16 settembre

Serbia: 18 settembre