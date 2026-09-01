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Mandragora torna al Torino: depositato il contratto in Lega

Mandragora torna al Torino: depositato il contratto in LegaFirenzeViola.it
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Oggi alle 20:02News
di Redazione FV

Rolando Mandragora è ufficialmente un nuovo giocatore del Torino. Il contratto che sancisce il passaggio dalla Fiorentina al club granata è infatti stato ufficializzato dalla Lega.

Il centrocampista si trasferisce a titolo definitivo al Torino, dove lo aveva prelevato proprio la Fiorentina, per una cifra attorno agli 8 milioni di euro, con un contratto di 3 anni più uno.