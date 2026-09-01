Adesso è ufficiale: Pedro Gonçalves è un nuovo calciatore della Fiorentina
La Fiorentina piazza il colpo da novanta e lo ufficializza anche sui suoi canali: Pedro Gonçalves è il nuovo rinforzo sugli esterni per Fabio Grosso, un colpo da 25 milioni nel complesso (2,5 di prestito, 22,5 per il riscatto), questo il comunicato del club: ACF Fiorentina comunica di aver acquistato, a titolo temporaneo con diritto di opzione ed obbligo a determinate condizioni, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Pedro António Pereira Gonçalves dallo Sporting CP.
Gonçalves, nato a Chaves (Portogallo) il 28 giugno 1998, con la maglia dello Sporting ha collezionato 239 presenze tra Campionato, Coppa di Portogallo, Europa League e Champions League segnando 97 gol e fornendo 66 assist e vincendo 3 Campionati Portoghesi ed una Coppa di Portogallo. Il nuovo calciatore viola ha, inoltre, vestito in 4 occasioni la casacca della Nazionale maggiore del Portogallo.
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