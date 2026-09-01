Ultimo giorni di mercato: segui gli aggiornamenti minuto per minuto
11.10- Adesso è ufficiale, come riportato dal sito della Lega Serie A, la Fiorentina acquista in prestito con diritto di riscatto dall'Empoli il giovane classe 2008 Thomas Campaniello.
10.39 - La Lazio per Sky Sport rifiuta le proposte di Fiorentina e Parma per Cancellieri. Non decolla dunque l'idea di scambio con Gudmundsson ipotizzata dalla stessa emittente satellitare.
10.26 - Secondo quanto appreso dalla nostra redazione Rolando Mandragora sarebbe ad un passo dal ritorno al Torino, con i granata che avrebbero raggiunto un accordo con la Fiorentina per un trasferimento a titolo definitivo per circa 7-8 milioni di euro.
8.00- Secondo Sky Sport idea di scambio sull'asse Fiorentina-Lazio con Gudmundsson che potrebbe andare in biancoceleste e Cancellieri invece che potrebbe sbarcare a Firenze.
Siamo arrivati all'ultimo giorno del calciomercato, con la sessione estiva che in Italia e nei massimi campionati europei chiuderà i battenti stasera alle ore 20. Poi saranno possibili solo movimenti in uscita verso mercati ancora aperti e in entrata per quanto riguarda gli svincolati. FirenzeViola seguirà passo passo le ultime ore di questo mercato, non prima di un riassunto di quanto accaduto in mattinata, attraverso la diretta testuale dalla redazione, con il supporto dei nostri inviati a Milano e a Firenze.
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