Retroscena Zirkzee: ecco perché secondo La Nazione Paratici ha mollato l'olandese

vedi letture

Joshua Zirkzee è stato il grande obiettivo attorno a cui si sono concentrati i movimenti della Fiorentina fino alle ultime ore. Il club viola, riporta stamani La Nazione, ha insistito, confrontandosi con il Manchester United e con gli agenti dell’attaccante olandese. L’attesa, però, si è fatta sempre più lunga.

La Juventus è rimasta sullo sfondo, mentre Zirkzee ha continuato a prendere tempo. A quel punto Paratici, visto il poco tempo rimasto prima della chiusura del mercato, ha scelto di cambiare strada. Da qui la nuova accelerazione per Beto, nome già monitorato da giorni: la Fiorentina ha riaperto i contatti e raggiunto un’intesa con l’Everton per 18 milioni di euro a titolo definitivo.