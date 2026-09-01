FirenzeViola Il dribbling nel sangue e l'esplosione a Lisbona: ecco Pedro Goncalves, il nuovo esterno viola

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L'identikit di Pedro Goncalves, esterno offensivo in arrivo alla Fiorentina dallo Sporting CP: dalle difficoltà inglesi all'esplosione a Lisbona

Pedro Goncalves sarà il prossimo e forse (doveroso tenere il forse) ultimo acquisto della Fiorentina. L'esterno d'attacco dello Sporting CP, detto Pote, arriverà in viola con un'operazione che tra prestito e riscatto prevede un esborso di circa 25 milioni di euro, un altro investimento quindi sostanzioso da parte del ds Paratici per rafforzare le corsie offensivo di Fabio Grosso.

Le caratteristiche

La Fiorentina si assicura così un dribblomane, un giocatore duttile che in carriera ha giocato spesso sia a sinistra che a destra nel tridente d'attacco, pur nascendo esterno sinistro a livello tattico e prediligendo questo tipo di ruolo. Destro naturale, il classe '98 tende spesso ad andare per indole all'uno contro uno e a duettare con i compagni nello stretto, facendo della rapidità d'esecuzione la sua arma principale. Poco propenso alla fase di ripiego, Goncaleves diventa così l'identikit con cui Paratici chiude il suo pacchetto offensivo, composto ora da Goncalves e Njie a sinistra, Pellegrino e Beto come centravanti e Mastantuono e Gnonto sulla destra (pur ribadendo la duttilità di tanti di questi elementi).

Il percorso

Tornando più nello specifico al portoghese, Goncalves arriva a Firenze non più da giovanissimo ma da giocatore nel pieno della carriera, in cui non ha spesso trovato le migliori fortune. Il suo percorso al Wolverhampton e al Famalicao non è stato infatti pieno di gioie, sia in Inghilterra che nella prima vera esperienza in patria non riesce a sbocciare e segna pochissimo. L'andamento migliora approndando allo Sporting, dove inizia a macinare gol e assist: chiude la scorsa stagione con 41 presenze totali, arricchite da 15 reti e 9 assist. Numeri non banali che lo portano a Firenze con buone aspettative.